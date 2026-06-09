تارا لـ«الرياضية»: 7 Dogs الأكثر تميزا في مسيرتي

أوضحت لـ«الرياضية» الممثلة المصرية تارا عماد أنَّ مشاركتها في فيلم الإثارة والأكشن 7 Dogs تمثل محطة مهمة في مسيرتها الفنية، على الرغم من أنها كانت آخر المنضمين إلى فريق العمل.

وقالت الممثلة الشابة: «كلير التي جسدتها تُعدُّ من الشخصيات المحورية في أحداث الفيلم، كما أنها من أكثر الشخصيات تميزًا في مشواري الفني، لما تتمتع به من غموض وذكاء حاد، كونها إحدى عناصر الإنتربول الدولي».

وأشارت تارا إلى أنها اندمجت مع الشخصية منذ أول يوم تصوير، خاصة أنَّ أول مشهد لها كان يتضمن مطاردات وأحداث أكشن في الصحراء، مؤكدة أنها شعرت حينها بثقة كبيرة ورضا عن أدائها.

وذكرت: «قصصت شعري بناءً على طلب المخرج عادل العربي حتى يتناسب مظهري مع طبيعة الشخصية القوية والحادة التي تميز كلير».

وعن تجربتها مع النجمة الإيطالية Monica Bellucci، أكدت تارا عماد أنها كانت سعيدة بالتعرف عليها والعمل معها عن قرب، مثمنة احترافيتها والتزامها الكبير، واصفة إياها بأنها فنانة تؤمن بكل شخصية تقدمها، وهو ما ينعكس على أداء زملائها أمام الكاميرا ويدفعهم إلى تقديم أدوارهم بصدق أكبر.