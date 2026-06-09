جلادباخ يضم هداف دارمشتات

أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع السويدي إيزاك ليدبيرج، مهاجم فريق دارمشتات، المنافس بدوري الدرجة الثانية.

وأوضح مونشنجلادباخ أنَّ ليدبيرج، صاحب الـ27 عامًا، وقَّع عقدًا لمدة أربعة أعوام حتى عام 2030، فيما قدرت قيمة الصفقة بأربعة ملايين دولار، إضافة إلى مكافآت إضافية.

وأحرز ليدبيرج 17 هدفًا في الموسم الماضي، ليصبح ثاني أفضل هداف في دوري الدرجة الثانية، فيما بلغ مجموع أهدافه 31 هدفًا في 58 مباراة خاضها مع دارمشتات، علمًا بأنه مثَّل منتخب السويد في ثلاث مباريات.

وقال روفن شرودر، المدير الرياضي لنادي مونشنجلادباخ: «يمثل إيزاك تهديدًا حقيقيًّا على مرمى المنافسين، فهو قوي بدنيًّا ويجيد الالتحامات، إلى جانب ديناميكيته وعقليته الهجومية، ما يقدم لنا مهاجمًا صريحًا شرسًا».

وليدبيرج هو خامس الوافدين الجدد إلى جلادباخ، الذي أنهى الموسم المنصرم في المركز الـ12 بترتيب الدوري الألماني «بوندسليجا».