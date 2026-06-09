ردا على إبعاده من المونديال.. الصومال: حكمنا نزيه

دافعت الصومال عن حكمها عمر عرتن بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، ما حرمه من أن يصبح أول حكم من بلاده يشارك في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2026.

وقالت وزارة الرياضة الصومالية، في بيان لها الثلاثاء: «تؤكد الوزارة دعمها الثابت لعمر عرتن، كما تجدد ثقتها الكاملة في نزاهته واحترافيته ومواصلته الإسهام في تطوير كرة القدم داخل الصومال وعلى الصعيد الدولي».

ومُنِع الحكم الصومالي من دخول الولايات المتحدة الإثنين.

ولم يتضح على الفور سبب قرار سلطات مطار ميامي الدولي، لكن الصومال من بين دول عدة مدرجة على قائمة حظر السفر إلى أمريكا.

ولاحقًا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» استبعاد عرتن من إدارة مباريات كأس العالم، نتيجة منعه من دخول الولايات المتحدة.

وذكر متحدث باسم «فيفا» لوكالات الأنباء الفرنسية: «يمكن لفيفا التأكيد أنَّ حكم المباريات عمر عبد القادر عرتن لن يتمكن من التدرب أو إدارة مباريات كأس العالم 2026، بعدما مُنع من دخول الولايات المتحدة».

وشدَّد الاتحاد الدولي على أنَّه لا يملك أي سلطة للتأثير على القرار، موضحًا أنَّ ذلك يعود حصرًا إلى الدول المضيفة للبطولة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث أنَّ «فيفا غير معني بإجراءات الهجرة في الدولة المضيفة، بما في ذلك البت في التأشيرات، وقد أُبلغ من السلطات بأن وضع عرتن لن يتغير في الوقت الراهن».

وتابع «تماشيًا مع فعاليات فيفا السابقة، فإن الحكومة المضيفة هي التي تقرر في نهاية المطاف من يحصل على تأشيرة ومن يُسمح له بدخول البلاد».

من جهته، أكد متحدث باسم هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن عرتن مُنع من الدخول عقب تفتيش روتيني.