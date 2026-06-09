آل خليفة: نسخة مونديال.. تاريخية

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أنَّ القارة الآسيوية تدخل نهائيات كأس العالم 2026 بثقة وطموح غير مسبوقين، في ظل المشاركة الأكبر في تاريخها بالبطولة العالمية، مشيرًا إلى أنَّ أسس النجاح الآسيوي على الساحة الدولية أصبحت أقوى من أي وقت مضى.

وقال آل خليفة، حسبما نشرته واس، الثلاثاء «المنتخبات الآسيوية أثبتت خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قدرتها على المنافسة بأعلى المستويات، من خلال ما أظهرته من جودة فنية وانضباط وروح قتالية وطموح مستمر للتطور، وهذه المكتسبات تضع ممثلي القارة أمام فرصة تاريخية لتحقيق إنجازات جديدة تعزز مكانة آسيا بين نخبة منتخبات العالم».

وأضاف: «تأهل رقم قياسي من المنتخبات الآسيوية «تسعة منتخبات» إلى نهائيات كأس العالم يعكس حجم التقدم الذي تشهده كرة القدم في قارتنا، ويؤكد نجاح جهود الاتحادات الوطنية والأندية واللاعبين والأجهزة الفنية في الارتقاء بمستوى اللعبة، ونثق بأن منتخباتنا ستقدم مستويات تليق بتطلعات جماهير آسيا، وستسعى إلى تحقيق نتائج تعكس التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم الآسيوية».

وأشار رئيس الاتحاد الآسيوي إلى أنَّ المنتخبات الآسيوية لا تمثل دولها فقط، بل تحمل معها آمالًا وتطلعات مليارات الجماهير في القارة، داعيًا اللاعبين والأجهزة الفنية إلى خوض المنافسات بروح الشجاعة والإصرار والالتزام بقيم اللعب النظيف، والعمل على كتابة فصل جديد من النجاحات الآسيوية في أكبر حدث كروي عالمي.

وثمَّن الشيخ سلمان الحضور الآسيوي المتميز في منظومة التحكيم الدولية، مؤكدًا أن اختيار 25 حكمًا آسيويًّا من حكام القارة للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم يعكس المكانة الرفيعة التي بلغها التحكيم الآسيوي على المستوى العالمي.

وقال: «نفخر بالحكام الآسيويين الذين نالوا شرف وجودهم في هذا المحفل العالمي الكبير، بعد أعوام من العمل الجاد والتطوير المستمر، واختيارهم يمثل شهادة جديدة على الكفاءة والاحترافية التي يتمتع بها التحكيم الآسيوي، ونحن على ثقة بقدرتهم على تقديم مستويات متميزة تعكس السمعة المرموقة التي باتت تحظى بها قارتنا في هذا المجال».

واختتم تصريحه بتأكيد الثقة بنجاح النسخة التاريخية الموسعة من كأس العالم 2026، معربًا عن تمنياته بالتوفيق لجميع المنتخبات الآسيوية والحكام الآسيويين، وأن تشهد البطولة إنجازات جديدة تسهم في ترسيخ الحضور المتنامي لكرة القدم الآسيوية على الساحة العالمية.