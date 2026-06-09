المشاركة الـ 11.. أخضر اليد يظهر بين كبار العالم

تلقى المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، الثلاثاء، دعوة رسمية للمشاركة في بطولة العالم 2027، التي تحتضنها ألمانيا يناير المقبل، وذلك ضمن قائمة المنتخبات المدعوة للبطولة، ليواصل الأخضر حضوره في المحفل العالمي بتسجيل المشاركة الـ 11 في تاريخه.

وتأتي هذه الدعوة تأكيدًا على المكانة التي وصلت إليها كرة اليد السعودية على المستويين القاري والدولي، وحضور المنتخب في مختلف الاستحقاقات العالمية خلال الأعوام الماضية، إلى جانب قوة الدوري المحلي وما يقدمه من عناصر داعمة لتطور اللعبة.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة اليد، في بيانه الثلاثاء، عن منح بطاقات الدعوة للسعودية وتركيا، مؤكدًا أنَّ القرار يأتي ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز نمو اللعبة وانتشارها عالميًّا.

وقال الاتحاد، في بيانه: «يراعي قرار منح بطاقات التأهل إلى البطولات الكبرى المساهمة الأوسع للاتحادات الوطنية في نمو رياضة كرة اليد وانتشارها، إضافة إلى التركيز على تطويرها عالميًّا، ما يؤكد الاهتمام العالمي الكبير بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي الأبرز للرجال».

كما أشار البيان إلى أنَّ السعودية تُعد من الدول الرائدة في تطوير كرة اليد في قارة آسيا، موضحًا أنَّ انضمامها إلى بطولة العالم يعكس مكانتها الرياضية المتقدمة والتطور المستمر الذي تشهده اللعبة داخل السعودية.

ومن المنتظر أن تعود السعودية إلى بطولة العالم لكرة اليد في نسخة 2027، بعد مشاركتها الأخيرة في نسخة 2023، لتسجل بذلك ظهورها الـ 11 في تاريخ البطولة، في استمرار لمسيرة امتدت عبر عقود من المشاركات والخبرات الدولية التي عززت حضور المنتخب السعودي على الساحة العالمية.