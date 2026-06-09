تحضيرات الحكام

واصل حكام بطولة كأس العالم 2026، الثلاثاء، تحضيراتهم قبل انطلاق منافسات البطولة، الخميس المقبل، بحصة تدريبية في ميامي تحت قيادة الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس قسم التحكيم في الاتحاد الدولي «فيفا» (رويترز)