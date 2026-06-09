قبل المونديال.. «فيفا» يفحص المصريين

أجرى لاعبو المنتخب المصري الأول لكرة القدم، الموجودون في مدينة سبوكين الأمريكية، تحليلًا لكشف المنشطات، ضمن سلسلة من الإجراءات قبل المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري، الثلاثاء، أنَّ هناك وفدًا طبيًّا من الاتحاد الدولي «فيفا» حضر في مقر البعثة وأجرى تحليلًا لعدد من اللاعبين وجاء الاختيار بشكل عشوائي.

وأضاف الاتحاد «من المتعارف عليه أنَّ زيارة لجنة المنشطات للمنتخبات تكون بغير ترتيب مسبق، لأخذ عينات من اللاعبين في أي وقت قبل وخلال البطولات».

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة سبوكين، استعدادًا لمواجهة بلجيكا المقررة الإثنين المقبل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة في المونديال.

ويشارك المنتخب المصري في كأس العالم للمرة الرابعة بعد نسخ 1934 و1990 و2018، حيث أوقعته القرعة في المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات برفقة

منتخبي نيوزيلندا وإيران، إضافة إلى المنتخب البلجيكي.