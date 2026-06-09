فريق قطر يستعد لظهوره الأول في سباق لومان

يسجل فريق قطر المشاركة الأولى له في سباق لومان 24 ​ساعة للتحمل مطلع الأسبوع المقبل، في خطوة مهمة لدولة صغيرة المساحة لكن ذات طموح كبير في عالم رياضة المحركات.

وتعاون فريق قطر مع فريق آيرون لينكس، الذي يتخذ من إيطاليا مقرًا له، للدفع بسيارة مرسيدس إيه.إم.جي ضمن فئة إل.إم.جي.تي 3 على حلبة لا سارث الفرنسية، وسيشارك السائق القطري عبد الله الخليفي إلى جانب الألماني يوليان هانزس والفرنسي جوليانو أليزي، نجل سائق فورمولا 1 السابق جان.

وقال ​عبد ⁠الرحمن بن عبد اللطيف المناعي، رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدرَّاجات النارية: «تتمثل رؤيتنا في أن يتنافس السائقون القطريون على أعلى مستويات رياضة المحركات، سواء في لومان أو حتى في فورمولا 1».

وأضاف: «أن يتم اختيار السائقين القطريين من قبل الفرق والمصانع، هذا ما نود أن نراه في النهاية، بدأنا صغارًا في بطولاتنا المحلية، ثم انتقلنا إلى البطولات الإقليمية والقارية، والآن ندفع بأنفسنا على الساحة العالمية».

تأتي فئة سيارات هايبركار في المقدمة في سباق لومان، ويسعى فيراري إلى تحقيق فوزه الرابع على التوالي بعد أن أنهى ⁠هيمنة تويوتا التي استمرت خمسة أعوام. وتأتي فئة إل.إم.جي.تي 3 في المركز الثالث خلف ‌فئة إل.إم.بي 2 التي تديرها فرق مستقلة.

وتشكل إل.إم.جي.تي.3 الفئة ‌الأكبر، إذ تشهد النسخة 94 المرتقبة من السباق مشاركة 75 ​سائقًا على شبكة انطلاق تضم 62 سيارة.