الاتحاد الإيراني يتهم.. ويفقد جماهيره في المونديال

اتهم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الثلاثاء، الولايات المتحدة بسحب حصتها من تذاكر كأس العالم التي تنطلق الخميس، عادًا ذلك «عرقلة» لحضور الجماهير الإيرانية إلى البطولة.

وقال الاتحاد الإيراني، في بيان: «قبل أقل من ثلاثة أيام على انطلاق المنافسات تمنع الولايات المتحدة مرة أخرى المشجعين الإيرانيين من حضور مباريات دور المجموعات لمنتخب بلادهم».

وأضاف البيان أنَّ لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تنص على تخصيص 8 في المئة من تذاكر كل مباراة للاتحادات الوطنية المشاركة، على أن تتولى بيعها أو توزيعها على جماهيرها.

وأوضح «لكن بشكل غير متوقع، تم سحب الحصة المخصصة للاتحاد الإيراني لكرة القدم»، مشيرًا إلى أنَّه بات «غير قادر على توفير أي تذاكر» للجماهير الإيرانية.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو السلطات الأمريكية.

ويأتي هذا الخلاف كحلقة جديدة في سلسلة التوترات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة بشأن مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بشكل مشترك.

وأجبرت هذه التعقيدات الفريق على نقل معسكره من توكسان في ولاية أريزونا إلى تيخوانا في المكسيك، حيث وصل الأحد وسيقيم هناك طوال فترة البطولة، على الرغم من أنَّه سيخوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة.