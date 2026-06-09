الإنجليز يستعدون

واصل لاعبو المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، يتقدمهم إيفان توني، مهاجم الأهلي، الثلاثاء، تحضيراتهم لمنافسات بطولة كأس العالم 2026 بحصة تدريبية صباحية في مقر البعثة بمدينة بالم بيتش (وكالات)