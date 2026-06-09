موهبة هيرتا برلين يرفض ليفربول

كشفت تقارير إخبارية عن أن الألماني كينيت آيشهورن، لاعب فريق هيرتا برلين الواعد، البالغ من العمر 16 عامًا، رفض عرضًا من ليفربول الإنجليزي، ليبقى فريقا باير ليفركوزن ولايبزيج أبرز المرشحين لضم الموهبة الشابة.

وذكرت قناة سكاي نيوز، الثلاثاء، دون الكشف عن مصادرها، أن آيشهورن، لاعب خط الوسط، رفض عرضًا من نادي ليفربول.

وكان انتقال اللاعب الشاب إلى ليفربول سيواجه صعوبات لأن بريطانيا لم تعد جزءًا من الاتحاد الأوروبي، كما أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تمنع انتقال اللاعبين قبل بلوغ 18 عامًا.

وتبقى هناك حالات استثنائية، مثل انتقال والدي اللاعب إلى بريطانيا لأسباب لا تتعلق بكرة القدم.

أما داخل الاتحاد الأوروبي، فيمكن للاعبين الانتقال بشروط معينة إذا كانوا أقل من 18 عامًا.

ويلعب آيشهورن في هيرتا برلين منذ عام 2017، وشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول، الموسم الماضي، ويبقى عنصرًا بصفوف منتخب ألمانيا للناشئين تحت 17 عامًا.

ويبقى ناديا باير ليفركوزن ولايبزيج الأقرب حاليًا للتعاقد مع اللاعب الموهوب، ويتردد أنهما مستعدان لدفع 20 مليون يورو مقابل ضمه. كما ذكرت شبكة سكاي أن القرار سيصدر بحلول الإثنين المقبل.

وتعززت فرص ليفركوزن في الفوز بهذه الصفقة لتعاقده مع كونستانتينوس كوتسيفاكيس، المدرب السابق لفرق الشباب في هيرتا، لتدريب فريق تحت 19 عامًا.