مولر: أتفهم عودة نوير.. والطريقة مثيرة

أبدى توماس مولر، نجم المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، ترحيبه بعودة مانويل نوير، حارس المرمى المخضرم، إلى قائمة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المدرب يوليان ناجلسمان كان بإمكانه توضيح الأمر بشكل أفضل.

وقال مولر في مقابلة مع موقع «ران» الإخباري، الثلاثاء: «احتدم النقاش بطبيعة الحال لأن طريقة التواصل كانت مثيرة للجدل».

وأضاف المهاجم السابق: «من الناحية الرياضية، أتفهم ذلك جيدًا. ما يميز نوير حقًا حركة قدميه، وطريقة تمركزه».

وبالنظر إلى حظوظ ألمانيا في البطولة، التي تنظم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، قال مولر: «لسنا في موقف ضعيف، بإمكاننا الفوز على أي فريق من النخبة».

واستدرك مولر قائلًا: «لكن الحقيقة هي أن الفريق واللاعبين الأفراد ليسوا حاليًا في قمة مستواهم بحيث يمكننا القول إذا واجهنا فريقًا من النخبة، فسنفوز في أربع من أصل خمس مباريات. في الوقت الراهن، ربما يكون الوضع معكوسًا».

وتوج مولر ونوير معًا بكأس العالم في البرازيل مع المنتخب الألماني عام 2014، وكانا زميلين لفترة طويلة في فريق بايرن ميونيخ الألماني قبل انتقال مولر إلى فانكوفر وايتكابس الكندي العام الماضي.

واعتزل نوير اللعب الدولي عام 2024، فيما شارك أوليفر باومان في جميع مباريات منتخب ألمانيا بالتصفيات والمباريات التجريبية، مارس الماضي، وكان الخيار الأول فعليًا لناجلسمان في كأس العالم.

لكن ناجلسمان استدعى نوير لاحقًا، وجعله الحارس الأساسي للمنتخب الألماني في البطولة، إذ يبدأ منتخب ألمانيا مبارياته، الأحد المقبل، بمواجهة منتخب كوراساو، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.