السندباد.. من «الهمة» إلى «معصي» يطرب النصراويين أعواما

ارتبط اسم الفنان السعودي راشد الماجد بنادي النصر عبر سلسلة أعمال امتدت قرابة عقدين، فكان أول حضوره مع الفريق عام 2008 بأغنية «الهمة»، التي رافقت أجواء النادي في تلك المرحلة واحتفاله بالتتويج بلقب كأس الأمير فيصل بن فهد بعد غياب طويل عن المنصات وردّدها جمهور الأصفر في المدرجات، وكان السندباد قد أعلن في أكثر من مناسبة عن ميوله لنادي النصر، لكن هذا الأمر لم يمنعه من الغناء لبقية الأندية.

لم يمضِ عامين حتى عاد الماجد وشارك النصراويين في حفل اعتزال أسطورتهم الخالدة ماجد عبد الله بعمل حمل اسم «يا ماجد»، ليربط بين صوته وأحد أبرز رموز النادي في مناسبة وداعه الملاعب ومن كلمات الشاعر طلال الرشيد «العطيب» وألحان فيصل الرشيد.

ثم جاء العمل الأوسع انتشارًا عام 2019 بأغنية «الذهب»، التي طرحها الماجد عقب تتويج النصر بالدوري السعودي برصيد 64 نقطة متقدمًا على الهلال بفارق نقطة واحدة، وهي من كلمات الشاعر الكبير واحد وألحان وليد الشامي وتوزيع زيد نديم ومكساج جاسم محمد، وتكرّر فيها وصف الفريق بـ«العالمي» حتى صارت من أبرز ما يربطه الجمهور باسم النادي، ورافقت لاحقًا احتفالات النصر بكأس السوبر السعودي حين رقص اللاعبون على أنغامها داخل الملعب.

وكان آخر أعماله مع النصر عام 2026 بأغنية «معصي»، التي أطلقها النادي رسميًّا عبر حسابه بصوت الماجد احتفالًا بحسم لقب دوري روشن السعودي لموسم 2025ـ2026، وهو اللقب رقم 20 في سجل النادي، جاءت بعد سباق امتد مع الهلال حتى الجولات الأخيرة، وهي من ألحان مشعل العروج وكلمات الشاعر واحد، واستلهم عنوانها من كلمة كان الأمير فيصل بن تركي، رئيس النصر السابق، قد ردّدها مرارًا عبر منصة إكس في تلك الفترة، لتغدو شعارًا جماهيريًّا رافق التتويج.