106 مواهب سعودية في «7Dogs»

شكّلت مشاركة 106 مواهب سعودية في فيلم «7Dogs» نموذجًا عمليًا لحضور الكفاءات الوطنية في مختلف مراحل صناعة الأفلام، حيث أسهمت هذه المواهب في تنفيذ العمل عبر مجموعة واسعة من التخصصات الفنية والإنتاجية ضمن واحدة من أكبر التجارب السينمائية التي شهدتها المنطقة.

وبحسب بيان نشرته الهيئة العامة للترفيه، توزعت المشاركات السعودية على عدد من الفرق المتخصصة، شملت 11 مشاركًا في فريق الإنتاج، وستة في فريق الإخراج، وخمسة في فريق الكاميرا، وأربعة في فريق الآرت، وأربعة في فريق المكياج والشعر، وأربعة في فريق الملابس، واثنين في فريق الصوت، واثنين في فريق الكواليس، إضافة إلى ثمانية مشاركين في فرق أخرى مساندة. كما شهد المشروع مشاركة 60 متدربًا ومتدربة، ما يعكس الاهتمام بتوسيع دائرة الاستفادة العملية وإتاحة الفرصة للمواهب الشابة لاكتساب الخبرة الميدانية في بيئة إنتاج احترافية.

وتبرز أهمية هذه المشاركة في تنوع المجالات، التي شملت الجوانب الإبداعية والفنية والتقنية والتنظيمية، بما يتيح للمواهب الوطنية الاطلاع على مختلف مراحل صناعة الفيلم، بدءًا من التخطيط والإنتاج، مرورًا بالتصوير وإدارة المواقع، وصولًا إلى العناصر الفنية الداعمة، التي تشكل جزءًا أساسيًا من أي عمل سينمائي متكامل.

وتعكس هذه التجربة حجم التطور، الذي تشهده السعودية في بناء القدرات الوطنية في القطاع السينمائي، من خلال توفير فرص التدريب، والمشاركة العملية في المشاريع الكبرى، بما يسهم في إعداد كوادر سعودية تمتلك الخبرة والمعرفة اللازمة للمشاركة في صناعة الأفلام محليًا ودوليًا، ويدعم نمو قطاع السينما بوصفه أحد القطاعات الثقافية والإبداعية الواعدة في السعودية.

ويُعد الفيلم من أكبر الإنتاجات السينمائية العربية، إذ جرى تصويره في مدينة الرياض بمشاركة نخبة من نجوم السينما العربية والعالمية، يتقدمهم كريم عبد العزيز وأحمد عز، إلى جانب مونيكا بيلوتشي وسلمان خان وسنجاي دوت وناصر القصبي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق حول مهمة معقدة تجمع بين عميل في الإنتربول وأحد أعضاء عصابة «7Dogs» لمواجهة شبكة إجرامية مرتبطة بتجارة المخدرات، في تجربة سينمائية تجمع بين الإنتاج الضخم والطابع العربي والرؤية العالمية.