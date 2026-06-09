الرياضات الإلكترونية.. انطلاق تصفيات كأس العالم

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية عن القائمة الرسمية والتفاصيل الخاصة «بتصفيات الفرصة الأخيرة» LCQ، التي ستحسم بطاقات التأهل النهائية لثماني منافسات مختلفة في نسخة العام الجاري من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، المقررة في باريس العاصمة الفرنسية خلال الفترة من 6 يوليو إلى 23 أغسطس.

وتمثل هذه التصفيات المرحلة الختامية من رحلة التأهل لنسخة عام 2026، لتسدل الستار على برنامج «الطريق إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية»، الذي امتد عبر أكثر من 230 بطولة وحدثًا تأهيليًا حول العالم، بمشاركة قياسية متوقعة تتجاوز 350 ألف لاعب عبر بطولات الناشرين، والبطولات الإقليمية، والبطولات الرسمية.

وتتألف سلسلة «تصفيات الفرصة الأخيرة» من ثماني بطولات مفتوحة، تشمل الألعاب التالية: كاونتر سترايك 2 «Counter-Strike 2»، وإي أيه إف سي «EA FC»، وروكيت ليج «Rocket League»، وتيكن 8 «TEKKEN 8»، والشطرنج «Chess»، وكول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7 «Call of Duty: Black Ops 7»، وفاتل فيوري: سيتي أوف ذا وولفز «FATAL FURY: City of the Wolves»، وستريت فايتر 6 «Street Fighter 6».

وستنظم التصفيات في باريس خلال الفترة من 5 يوليو إلى 10 أغسطس، حيث ستقدم بطاقات التأهل النهائية لـ 37 منافسًا فرديًا وستة أندية للمشاركة في «بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026».

وتشمل مقاعد الأندية أربعة مقاعد في لعبة كاونتر سترايك 2 «Counter-Strike 2»، ومقعدًا واحدًا في كل من روكيت ليج «Rocket League» وكول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7 «Call of Duty: Black Ops 7».

وسيتأهل الفائزون في تصفيات إي أيه إف سي «EA FC» إلى مرحلة التصفيات التمهيدية «Play-Ins»، في حين سيتأهل جميع الفائزين الآخرين في «تصفيات الفرصة الأخيرة» مباشرة إلى الحدث الرئيس.