العقيدي يترقب قرار دونيس

تأكدت جاهزية نواف العقيدي، حارس المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لمواجهة الأخضر التجريبية أمام السنغال، الأربعاء، بحسب مصادر «الرياضية».

وشارك العقيدي في تدريبات المنتخب السعودي، فجر الثلاثاء، وأبدى جاهزيته لخوض المباراة التحضيرية الأخيرة قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم، التي تنطلق الخميس، وتستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويعاني الحارس الدولي من إصابة في وتر العضلة الضامَّة، وكان يخضع لبرنامج علاجي مكثَّف يتضمَّن ثلاث جلسات يوميًّا، في محاولة لتسريع عملية تعافيه، ورفع جاهزيته قبل انطلاقة كأس العالم.

ويتوقع أن يزج اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الأخضر، بالقائمة الأساسية التي ينوي دخول المونديال بها في مباراة السنغال التجريبية.

وكان المنتخب السعودي غادر على متن حافلة خاصة إلى مدينة سان أنطونيو عند الـ 02:30 مساءً بالتوقيت المحلي لأمريكا، استعدادًا لمواجهة السنغال التجريبية، صباح الأربعاء. ومن المقرر أن يعود الأخضر بعد نهاية المواجهة مباشرة إلى مقر سكنه في فندق فور سيزون أوستن، وينهي بذلك مواجهته التجريبية قبل بطولة كأس العالم 2026. ولعب المنتخب السعودي قبل لقاء السنغال مواجهتين تجريبيتين في أمريكا أمام الإكوادور وخسرها بنتيجة 1ـ2، ثم بورتو ريكو التي كسبها بنتيجة 3ـ0.

ويبدأ الأخضر مشواره المونديالي بمواجهة أوروجواي، 16 يونيو الجاري، ثم إسبانيا «21»، ويختتم مشواره في دور المجموعات بملاقاة الرأس الأخضر 27 يونيو.