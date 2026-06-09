بعد 4 أعوام.. كوينز تعيد سيرينا إلى الأضواء

استحوذت الأمريكية سيرينا وليامز على الأضواء بشكل كبير في بطولة كوينز للتنس، الثلاثاء، حيث قدمت النجمة المخضرمة عودة طال انتظارها بعد نحو أربعة أعوام منذ آخر ​مباراة خاضتها.

وبصحبة الكندية الشابة فيكتوريا مبوكو البالغة 19 عاما، خرجت سيرينا منتصرة على النيوزيلندية نيكول ميليشار-مارتينيس ومواطنتها إرين روتليف 7-6 (7-2) و6-2.

وأعلنت سيرينا صاحبة الـ44 عامًا، وهي أم لطفلين، قبل أيام أنها حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة إلى جانب الكندية الشابة فيكتوريا مبوكو في البطولة التابعة لاتحاد لاعبات التنس المحترفات على الملاعب العشبية، ومنذ ذلك الحين، أصبحت عودتها للملاعب في لندن محورًا رئيسًا للحديث على نطاق واسع.

ويعتبر الكثيرون سيرينا، الحائزة على 23 لقبًا فرديًا في البطولات الأربع الكبرى، أفضل لاعبة تنس في التاريخ، ولم تعلن أبدًا اعتزالها رسميًا، بل قالت إنها «تتطور» ‌بعيدًا عن ‌التنس.

ولكن عندما خسرت أمام أيلا تومليانوفيتش في ​الدور ‌الثالث ⁠من بطولة أمريكا ​المفتوحة ⁠في سبتمبر 2022 ودعت الجمهور وداعًا مؤثرًا، لم يتوقع الكثيرون أنها ستعود لتكتب فصلًا آخر في قصة رياضية ألهمت الملايين.

وعلى بعد بضعة أميال من ملاعب ويمبلدون حيث فازت بسبعة ألقاب فردية، خرجت وليامز، الثلاثاء، تحت ضوء الشمس وسط مدرجات مكتظة بالجماهير لمواجهة الأمريكية نيكول مليكار-مارتينيز، والنيوزيلندية إيرين روتليف.

وفي ‌مباريات الزوجي المسائية في كوينز، عادة ‌ما يتوجه حاملو التذاكر للاستمتاع بالضيافة، لكن الوضع ​كان مختلفًا إذ لم يكن هناك ‌مقعد واحد شاغرًا عندما خرجت الأمريكية على العشب بملعب آندي موراي.

وهتفت الجماهير من المدرجات قائلة «هيا سيرينا» عندما ضربت كرة عالية قوية في الشوط الافتتاحي، ورفعوا قبضاتهم في الهواء عندما فازت هي ومبوكو بالشوط الأول.

قالت شقيقتها فينوس إن الأمر لا يتعلق بالعمر بل بالمهارة. يقولون إن المستوى مؤقت، أما الفئة فهي دائمة.

وستلعب سيرينا، التي أحرزت أيضًا 14 لقبًا في ​فئة الزوجي بالبطولات الأربع الكبرى مع ​شقيقتها الكبرى فينوس، في منافسات الزوجي ببطولة برلين، ومن المتوقع أن تحصل على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة ويمبلدون في وقت لاحق من يونيو الجاري.