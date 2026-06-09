دونيس يواصل تعديلات الوسط.. ويخالف قرار مباراتي الإكوادور وبورتوريكو

يعتزم اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مواصلة التعديل في خط الوسط خلال مواجهة السنغال التجريبية، فجر الأربعاء، بهدف الوصول إلى التوليفة المثالية قبيل خوض منافسات كأس العالم، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

ويسعى دونيس إلى الاستقرار على التركيبة الأنسب لخط الوسط بعد تجربته أسماء مختلفة في المباراتين الماضيتين، باستثناء محمد كنو، الثابت الوحيد.

ووفق المصادر نفسها، قرر دونيس ضم جميع لاعبي الأخضر إلى قائمة المباراة التجريبية، التي يحتضنها ملعب تويوتا في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.

ويختلف هذا التوجُّه عن المباراتين السابقتين، اللتين اكتفى في كل منهما باستدعاء 23 اسمًا، مع إراحة بقية اللاعبين.

ويختتم المنتخب بهذه المباراة سلسلة تجارب آخر مراحل إعداده لبطولة كأس العالم، التي تستضيفها كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

وبدأت السلسلة بخسارة 1ـ2 أمام الإكوادور، ثم فوز 3ـ0 على بورتوريكو.

ويقع «الصقور» في ثامن مجموعات كأس العالم إلى جانب منتخبات أوروجواي وإسبانيا والرأس الأخضر.