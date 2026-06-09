الريال يعرض 150 مليونا.. وأتلتيكو يرفض رحيل ألفاريز

رفض نادي أتلتيكو مدريد العرض الذي تقدم به جاره الريال لنقل خدمات الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، مقابل 150 مليون يورو.

وأوضح نادي ريال مدريد في بيان الثلاثاء، أنه، وعقب اجتماع مجلس إدارته، قدّم عرضًا بقيمة 150 مليون يورو إلى أتلتيكو مدريد مقابل خوليان ألفاريز.

وأضاف: «وبعد دراسته وتقييمه، أعرب أتلتيكو مدريد عن شكره للعرض المقدم، الذي جاء في إطار العلاقات الجيدة القائمة بين الناديين، لكنه رفضه، متمسكًا بالشرط الجزائي في عقد اللاعب».

وانضم الأرجنتيني «26 عامًا» إلى أتلتيكو في 2024 قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد يمتد حتى 2030، مقابل 95 مليونًا، وتتضمن بندًا جزائيًا قدره 500 مليون.

ويسعى الريال إلى العودة للمنافسة على الألقاب بعد موسمين مخيبين جدًا، ووعد فلورنتينو بيريز، رئيسه المنتخب حديثًا لولاية جديدة، بإحداث تغييرات كبيرة، من بينها التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي سبق له قيادة الفريق بين 2010 و2013، والمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه، الذي حُسمت مسألة ضمه لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي. وقد يلحق به الهولندي الدولي دنزل دومفريس، مدافع إنتر الإيطالي.

وتطرقت وسائل الإعلام الإسبانية في وقت سابق إلى رغبة الريال ضم الفرنسي ميشيل أوليسيه من بايرن ميونيخ الألماني، لكن مسؤولي النادي البافاري أغلقوا الباب.

وقال هربرت هاينر، رئيس النادي الألماني: «إذا كان فلورنتينو بيريز يريد أن يرسل لنا عرضًا، وهذا لم يحدث حتى الآن، فيمكنه أن يوفر على نفسه العناء».