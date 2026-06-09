الاتحاد السنغالي: تفتيش بعثتنا روتيني.. وسهّل رحلتنا

أوضح الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن الإجراءات الأمنية التي خضعت لها بعثة المنتخب الأول في مطار رالي-دورهام بولاية نورث كارولاينا الأمركية كانت تهدف أساسًا إلى تحسين وقت السفر، وتسهيل الصعود إلى الطائرة المتجهة إلى سان أنطونيو.

وأظهر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لاعبي المنتخب وأعضاء البعثة يخضعون لإجراءات تفتيش أمني على مدرج المطار، ما أثار بعض اللغط والتفسيرات غير الحقيقية.

وأشار بيان الاتحاد، الذي نشره الثلاثاء على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أنه وعلى عكس بعض المعلومات المتداولة، لم يتم هذا الإجراء عند وصول البعثة إلى سان أنطونيو، بل في مطار رالي يوم الأحد وقبل مغادرة الرحلة.

وأضاف: «كجزء من الترتيبات اللوجستية للرحلة، غادرت الحافلة التي تحمل البعثة وتوجهت مباشرة إلى مدرج مطار رالي. وسمح هذا الإجراء بعمل كافة الفحوصات الأمنية عند سلم الطائرة، دون الحاجة للمرور عبر النقاط المعتادة في صالات المغادرة».

وأردف البيان: «كان هذا الإجراء يهدف أساسًا إلى تحسين تجربة السفر وتسهيل إجراءات صعوده إلى الطائرة التي ستقل البعثة إلى سان أنطونيو».

وختم الاتحاد السنغالي بيانه: «نود أن نؤكد أن هذه الإجراءات تم تنفيذها وفقًا لقواعد أمن المطار السارية وأنه لم يتم الإبلاغ عن حادث معين. وتمت إجراءات الرحلة من رالي إلى سان أنطونيو في ظروف ممتازة، ووصل الوفد إلى وجهته بشكل طبيعي».