الكونغو تخسر التجريبية الأخيرة

خسر المنتخب الكونغولي الديمقراطي الأول لكرة القدم أمام نظيره تشيلي 1ـ2 في آخر مبارياته التجريبية، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي ستنطلق يوم الخميس.

بعد شوط أول سلبي، تقدمت تشيلي بهدف داريو أوسوريو «51»، قبل أن يضيف زميله ماتياس سيبولفيدا الهدف الثاني «86». وقلصت الكونغولي الفارق بواسطة جوريس كاييمبي «88».

وكانت الكونغو اكتفت بتعادل سلبي أمام الدنمارك الأربعاء الماضي.

ويستهل المنتخب بقيادة مدربه الفرنسي سيباستيان ديسابر مشواره في المونديال بمواجهة قوية ضد البرتغال، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الـ 11. وبعدها سيلعب ضد كولومبيا وأوزبكستان يومي 24 و28 يونيو.