الخميس.. النظر في عقوبة جاسلي

ينظر الاتحاد الدولي للسيارات، الخميس المقبل، في طلب فريق ألبين المملوك لرينو، لمراجعة قرارات مراقبي السباق التي جردت بيير ​جاسلي من مركز على منصة التتويج في سباق جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وأكد الاتحاد الدولي للسيارات في بيان الثلاثاء أنه تلقى التماسًا لإعادة النظر عقب سباق الأحد الماضي.

ويشارك ممثل عن الفريق في جلسة استماع ‌افتراضية الخميس المقبل في تمام الساعة ​01:00 مساءً ‌بالتوقيت ⁠المحلي.

ويخصص الجزء ​الأول من ⁠الجلسة للاطلاع على الأدلة لتحديد ما إذا كان هناك «عنصر جديد مهم وذي صلة لم يكن متاحًا للطرف طالب المراجعة وقت صدور القرار المعني». ويعقد الجزء الثاني إذا قرر المراقبون وجود مثل هذا العنصر.

وأنهى جاسلي السباق ⁠في المركز الثالث، لكنه تراجع ‌إلى المركز السابع بعد ‌إضافة عقوبتين زمنيتين بواقع خمس ​ثوانٍ لكل منهما ‌بسبب تجاوز السرعة المسموح بها داخل منطقة ‌الصيانة.

وخلصت القرارات إلى أن جاسلي، الذي كان واحدًا من عدة سائقين تعرضوا لعقوبات لمخالفات مماثلة، كان يسير بسرعة 60.1 و60.4 كيلومتر في الساعة، بينما ‌كان الحد الأقصى 60 كيلومترًا في الساعة.

وقال الفرنسي عقب السباق إنه «يشعر ⁠بانكسار ⁠تام» بسبب العقوبات، وإنه حُرم «من حلم العمر بالصعود إلى منصة تتويج موناكو لأسباب لا أستطيع استيعابها».

وأضاف «أعلم أنني كنت أقود وفق الحد الأقصى للسرعة داخل منطقة الصيانة، وفعلت نظام تحديد السرعة قبل خط الدخول بوقت كافٍ».