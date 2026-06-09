الإنفلونزا تؤجل عملية الغنام

تأجلت العملية الجراحية لسلطان الغنام، ظهير أيمن فريق النصر الأول لكرة القدم، من الثلاثاء إلى الأسبوع المقبل، وفق ما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وكان من المقرر أن يجري الغنام «32 عامًا» عملية جراحية في الركبة بمركز سبيتار في الدوحة العاصمة القطرية، الثلاثاء، بعد إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة، قبل أن يتم تأجيلها أسبوعًا بعد تعرضه للإنفلونزا، وخضوعه للعلاج بمضاد حيوي.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن الغنام سيواصل برنامجه العلاجي في الدوحة لحين إجراء العملية الجراحية على يد الدكتور خالد الخليفي.

وتعرض الغنام للإصابة خلال مباراة جامبا أوساكا الياباني، التي خسرها الأصفر 0ـ1 بنهائي دوري أبطال آسيا 2 في 16 مايو الماضي، ونُقِل على إثرها للعلاج قبل أن يعود ويستكمل اللقاء.

وكانت «الرياضية» كشفت، نقلًا عن مصادر خاصة في 6 يونيو الجاري، عن أن الغنام سيجري العملية الجراحية في الدوحة الثلاثاء المقبل، وقبلها أشارت في 21 مايو الماضي، إلى أن ظهير النصر اختار إجراء عمليةٍ جراحيةٍ في الرباط المتصالب الأمامي بمركز سبيتار بعد نصيحةٍ تلقَّاها من زميله راغد النجار، حارس المرمى، الذي أجرى عمليةً مماثلةً في المركز ذاته، مطلع مارس الماضي.

وخاض الغنام 45 مباراة بالقميص النصراوي في مختلف المسابقات الموسم المنتهي أخيرًا، الذي توجه فريقه بلقب دوري روشن السعودي، وصنع هدفين، ونال خمس بطاقات صفراء.