5 تجريبيات تجهز الخليج في هولندا

يخوض فريق الخليج الأول لكرة القدم خمس مباريات تجريبية خلال معسكره الخارجي في هولندا، استعدادًا للموسم الجديد، حسبما كشف عنه النادي الشرقي، الثلاثاء.

وينطلق معسكر هولندا في 8 يوليو المقبل، ويمتد لمدة 20 يومًا، ويشتمل على برنامج بدني وفني متكامل، وتسبقه مرحلة أولى من التحضيرات تتضمن تدريبات على ملعب النادي تنطلق في الثالث من الشهر المقبل.

في موازاة ذلك، تواصل إدارة الخليج تحضيراتها المكثفة للموسم الرياضي الجديد بهدف تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بالشكل الأمثل قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وتشهد المرحلة الحالية، وفقًا للنادي، عملًا متواصلًا واجتماعات دورية مع البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق، بقيادة الدكتور صادق آل هويدي، المدير الرياضي، وبمتابعة مباشرة من المهندس أحمد أخريده، رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق الأول، لمناقشة احتياجات الفريق الفنية، ودراسة ملفات اللاعبين المحليين والمحترفين، واختيار العناصر التي تتوافق مع رؤية الجهاز الفني ومتطلبات الموسم المقبل.

وعلى صعيد التعاقدات، أكدت إدارة النادي أن العمل يسير وفق خطة فنية واضحة وبالتنسيق المستمر مع الجهاز الفني، إذ وصلت المفاوضات مع عدد من اللاعبين المستهدفين إلى مراحل متقدمة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النهائية والإعلان عنها رسميًا خلال الفترة المقبلة، بما يلبي احتياجات الفريق ويعزز خياراته الفنية استعدادًا للموسم الجديد.