نيمار: أشعر كأنني فتى في موندياله الأول

يشعر النجم البرازيلي المخضرم نيمار وكأنه فتى قبل انطلاق كأس العالم الرابعة وربما الأخيرة، على الرغم من الشكوك حول مشاركته بسبب إصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى.

في سن الـ34، يواجه قائد الـ«سيليساو» مشكلة بدنية جديدة قبل أربعة أيام من افتتاح المنتخب البرازيلي، بطل العالم خمس مرات، مشواره بمواجهة المغرب السبت في نيوجيرسي لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

ويتحسن الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي «79 هدفًا» من الإصابة التي حرمته من اللعب منذ 17 مايو الماضي ومن التدرب مع زملائه في الولايات المتحدة، بحسب الاتحاد المحلي للعبة. وبسبب عدم اكتمال تعافيه وافتقاده للإيقاع، يُعد غيابه المباراة الأولى أمرًا مؤكدًا، على أن يُنتظر ظهوره الأول في الجولة الثانية أمام هايتي يوم 19 يونيو الجاري.

وقال نيمار في مقتطف من الفيلم الوثائقي الطويل «فاي برازيل» أو «هيا يا برازيل»، الذي يُعرض الأربعاء: «على الرغم من أنه مونديالي الرابع، إلا أن الإحساس مختلف بسبب كل ما يحيط به، وبالطبع لأنه الأخير».

وأثّرت المشاكل البدنية في مستوى المهاجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي خلال المواسم الأخيرة، لذلك شكّل استدعاؤه المفاجأة الأبرز في قائمة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للمنتخب الساعي إلى اللقب العالمي السادس.

وأضاف لاعب سانتوس: «أنا هنا وأشعر وكأنني فتى، شاب في الثامنة عشرة يشارك في أول كأس عالم له.. أنا فخور جدًا وسعيد بوجودي هنا. سأستمتع بكل ثانية، بكل لحظة من هذا المونديال، وآمل أن يكون مميزًا أيضًا».