حي جاكس يبث حفل المونديال ببرامج ترفيهية

يستعد حي جاكس بالدرعية لافتتاح منطقة كوكا كولا للمشجعين الخميس المقبل، بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم 2026 FIFA™، إذ تشهد الليلة الافتتاحية بثًا مباشرًا لحفل الافتتاح الرسمي لبطولة كأس العالم 2026، إلى جانب برنامج ترفيهي غني بمشاركة عدد من المبدعين من السعودية ونجوم الكرة العالميين.

وتشتمل منطقة المشجعين على صالتي عرض داخليتين في حي جاكس، مخصصتين لمشاهدة أبرز مباريات كأس العالم على شاشتي عرض رئيسيتين بمنظومة صوتية متكاملة وإضاءة ديناميكية تعزز الأجواء الحماسية خلال أبرز لحظات المباريات، ليتحول موطن الإبداع في الدرعية إلى وجهة مفعمة بحمى كرة القدم، تستقبل المشجعين من مختلف أنحاء السعودية للاستمتاع بتجربة مشاهدة جماعية لا مثيل لها.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» يتضمن برنامج الليلة الافتتاحية العديد من العروض الفنية والتجارب التفاعلية، بدايةً بعرض موسيقي مباشر إلى جانب عروض ترفيهية وكروية استعراضية، على أن ينطلق البث المباشر للافتتاح الرسمي لبطولة كأس العالم في تمام الساعة 08:00 مساءً، وكل ذلك بالتزامن مع برنامج ترفيهي متكامل وأنشطة متنوعة في مختلف أنحاء الحي إيذانًا بانطلاق البطولة.

وتضم المنطقة مساحة تفاعلية مستوحاة من ثقافة المشجعين والمنافسات الكروية حول العالم، ومتجر المشجعين للمنتجات التذكارية، وأركان الرسم على الوجوه بأعلام المنتخبات وألوانها، إضافة إلى مجموعة متنوعة من خيارات الأطعمة والمشروبات المتاحة طوال ساعات الفعاليات.