مذكرة تفاهم تجمع سباقات الخيل والتنمية الاجتماعية

وقّع نادي سباقات الخيل وبنك التنمية الاجتماعية، الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستراتيجي وتبادل الخبرات بين الجانبين، وذلك ضمن إطار تكامل الجهود الوطنية الرامية إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وبناء مجتمع حيوي، وذلك بمقر النادي في الرياض.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» تهدف المذكرة التي وُقعت بحضور الأمير سلمان بن عبد الله، الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، والمهندس سلطان الحميدي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إلى وضع إطار عمل مشترك يؤسس شراكة تنموية تدعم التمكين وتعزز الأثر المجتمعي والاقتصادي، من خلال توحيد الرؤى واستكشاف الفرص التنموية.

وأكد الأمير سلمان حرص النادي على بناء الشراكات الاستراتيجية ومواءمة الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مبينًا أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في رياضة الفروسية، وبناء منظومة تعاون فاعلة تسهم في تطوير المبادرات التنموية وتمكين الفئات المستهدفة.

وأشار الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل إلى أن الشراكة ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، وتعزز إسهام قطاع الفروسية في مسيرة التنمية الشاملة، مؤكدًا مواصلة النادي العمل على بناء منظومة متكاملة تعزز الاستدامة وتوسع نطاق الفرص الاقتصادية المرتبطة بصناعة سباقات الخيل، بما يسهم في ترسيخ مكانة السعودية مركزًا عالميًا رائدًا في مجال الفروسية.

وبدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية أن هذه الشراكة تجسد التزام البنك بدعم القطاعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوسيع نطاق الشراكات التنموية. مشيرًا إلى أن التكامل بين مختلف القطاعات يمثل ركيزة أساسية لخلق الفرص النوعية وتعظيم الأثر التنموي.

وأفاد أن البنك يسعى من خلال هذه الشراكة إلى توسيع نطاق الحلول والخدمات المقدمة للمستفيدين، وتمكين الكفاءات الوطنية ورواد الأعمال من الاستفادة من الفرص الواعدة في القطاع، بما يعزز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية المستدامة ويدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وحيوية.

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، أجرى وفد بنك التنمية الاجتماعية جولة تعريفية في مرافق وإسطبلات ميدان الملك عبد العزيز للفروسية، إذ اطلع على التجهيزات المتقدمة والمرافق الرائدة التي يحتضنها نادي سباقات الخيل، وتعرف على أبرز الإمكانات والبنية التحتية الداعمة لصناعة سباقات الخيل في السعودية.