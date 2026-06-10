الـ«سيليساو» يتحضر

فرض المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم حصة تدريبية صباحية بمركز كولومبيا بارك التدريبي في نيوجيرسي، بقيادة كارلو أنشيلوتي وطاقمه التدريبي، وشارك فيها لاعب الوسط إيدرسون، الذي انضم إلى الـ«سيليساو» صباح الإثنين. كما شارك نيمار، الذي يتعافى من الإصابة، في حصة داخل الصالة المغلقة. ويواجه «السامبا» نظيره المغربي بالجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم، على ملعب «ميتلايف»، وتضم المجموعة الثالثة كذلك هايتي وإسكتلندا. (الفرنسية والاتحاد البرازيلي لكرة القدم)