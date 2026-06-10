دونيس يثبّت سعود وناصر.. ويعيد بقية تشكيل الإكوادور

أعاد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تسعة لاعبين إلى التشكيل الأساسي لمواجهة السنغال التجريبية، فجر الأربعاء، تحضيرًا لكأس العالم 2026.

ومن تشكيل مباراة بورتوريكو الماضية، أبقى دونيس فقط على سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن، وناصر الدوسري، لاعب الوسط.

وخرج بقية اللاعبين من التشكيل ودخل عوضًا عنهم 9 أسماء شاركت أساسية أمام الإكوادور في المباراة التجريبية قبل الماضية.

ويعتمد دونيس على أسماء تشكيل مباراة الإكوادور نفسها، باستثناء محمد كنو، لاعب الوسط، ونواف بوشل، الظهير الأيمن.

وللمرة الأولى منذ وصول المنتخب إلى أمريكا يغيب كنو عن التشكيل الأساسي.

ويبدأ «الأخضر» المباراة بمحمد العويس، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار سعود عبد الحميد وعبد الإله العمري وحسّان تمبكتي ومتعب الحربي، وفي الوسط يلعب ناصر الدوسري وعبد الله الخيبري ومحمد أبو الشامات ومصعب الجوير، بينما يتكون الهجوم من سالم الدوسري وفراس البريكان.

ومثلما ذكرت «الرياضية» في وقت سابق، استدعى دونيس للمباراة جميع عناصر القائمة المونديالية، البالغ عددهم 26، واضعًا على دكة البدلاء 15 لاعبًا.

وبدأ «الصقور» سلسلة تجارب آخر مراحل إعدادهم للمونديال بعد الوصول إلى أمريكا بالخسارة من الإكوادور 1ـ2، قبل الفوز على بورتوريكو 3ـ0، فيما تأتي مواجهة السنغال في الختام.

وتجري مباراة السعودية والسنغال على ملعب تويوتا في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، على بُعد نحو 128 كيلومترًا من أوستن، مقر الأخضر الدائم خلال فترة كأس العالم.