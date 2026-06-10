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الطواحين في ميزوري
2026.06.10 | 12:55 am
وصلت بعثة المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم الملقب بـ«الطواحين» إلى مطار تشارلز بي. ويلر داون تاون في مدينة كنساس سيتي بولاية ميزوري الأمريكية، تمهيدًا للمشاركة في كأس العالم 2026، الثلاثاء (وكالات)
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