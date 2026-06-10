19 يونيو.. هتان في أول ظهور احترافي

أكدت المقاتلة السعودية هتان السيف جاهزيتها لخوض أول نزال احترافي في مسيرتها ضمن منافسات رابطة المقاتلين المحترفين PFL MENA، عندما تواجه الجزائرية دانية أوحاشي 19 يونيو الجاري، في صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وأوضحت هتان أن الفترة الماضية شهدت تركيزًا كبيرًا على تطوير مستواها في مختلف الجوانب الفنية والبدنية، مشيرةً إلى أن المعسكر التدريبي كان المحطة الأهم في استعداداتها لهذه المواجهة.

وقالت المقاتلة الشابة في تصريحات: «حاولت خلال الفترة الماضية تحسين مستواي في جميع النواحي، والعمل على تطوير مختلف المهارات التي أحتاجها داخل القفص، من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل هذا النزال المهم».

وأضافت أن مواجهة دانية أوحاشي تمثل اختبارًا مهمًا أمام منافسة تمتلك مستوى جيدًا، مؤكدةً أنها تتوقع مواجهة متنوعة تجمع بين القتال وقوفًا والقتال الأرضي.

وتابعت: «أرى أنها خصمة جيدة، وأتوقع أن ينقسم النزال إلى جزأين بين الوقوف والأرضي، وهو ما قد يجعل المواجهة ممتعة للجماهير».

وأشارت إلى أن تنظيم الوقت ووضع جدول زمني واضح ساعداها على تحقيق التوازن بين حياتها اليومية ومتطلبات التدريب، مؤكدةً أن التعلم المستمر يمثل جزءًا أساسيًا من رحلة تطورها كمقاتلة.

وأضافت: «أحب مشاهدة مختلف المقاتلين والاستفادة من خبراتهم، وأحرص دائمًا على التعلم واكتساب المزيد من المعرفة داخل الرياضة».

وأكدت أن المعسكر التدريبي كان التحدي الأكبر خلال مرحلة التحضير، لما يتطلبه من التزام وانضباط يومي للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية.

وشددت هتان السيف على أن هدفها يبقى تحقيق الفوز في كل مواجهة تخوضها، قائلةً: «الفوز هو هدفي الدائم، سواء في هذا النزال أو أي نزال آخر».

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على جاهزيتها الكاملة لخوض أول اختبار احترافي في مسيرتها، مضيفةً: «أعتقد أن الجماهير ستكون على موعد مع نزال ممتع، وأنا دائمًا جاهزة للقتال».