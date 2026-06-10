أتالانتا يقيل بالادينو.. وساري يقترب من بيرجامو

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي، الثلاثاء، انفصاله عن رافاييلي بالادينو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد فترة قصيرة من توليه المهمة.

ويغادر المدرب «42 عامًا» بعد أن تولى المسؤولية في نوفمبر الماضي، خلفًا لإيفان يوريتش، وقاد الفريق خلال 39 مباراة وأنهى الموسم الماضي بالمركز السابع.

وعلى الرغم من أن نتائجه تحسنت، إلا أن أتالانتا، الواقع في مدنية بيرجامو، فشل في الوصول إلى المستويات التي حققها تحت قيادة المدرب السابق جيان بييرو جاسبريني. وانتهت مسيرة الفريق في دوري أبطال أوروبا في دور الـ16، حيث تعرض لخسارة فادحة بنتيجة 10-2 في مجموع المباراتين أمام بايرن ميونيخ.

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية أن ماوريتسيو ساري، المدرب السابق للاتسيو ويوفنتوس وتشيلسي، هو المرشح الأوفر حظًا لخلافة بالادينو.

وكان ساري «67 عامًا» أنهى أخيرًا عقده مع لاتسيو بالتراضي.