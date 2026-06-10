ميندي وماني أمام الأخضر.. وكوليبالي على الدكة

يبدأ المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم مباراته التجريبية مع نظيره السعودي، فجر الأربعاء، بتشكيل يتضمن إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، وساديو ماني، جناح النصر، فيما يجلس خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، بديلًا.

ويتواجه الطرفان على ملعب تويوتا في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، الواقعة على بُعد نحو 128 كيلومترًا من أوستن، مقر المنتخب السعودي الدائم خلال فترة كأس العالم.

ويقف ميندي في حراسة المرمى خلف كريبن دياتا، ظهير أيمن موناكو الفرنسي، وممادو سار، مدافع تشيلسي الإنجليزي، وموسى نياكاتي، مدافع ليون الفرنسي، والحاج مالك ضيوف، ظهير أيسر وست هام الإنجليزي.

وفي الوسط يلعب لامين كامارا، لاعب موناكو الفرنسي، وإلى جواره باتي سيس، لاعب رايو فايكانو الإسباني، وحبيب ديارا، لاعب سندرلاند الإنجليزي.

أمّا الخط الأمامي فيتكون من ساديو ماني، وإيليمان ندياي، جناح إيفرتون الإنجليزي، وشريف ندياي، مهاجم سامسون سبور التركي.

واحتفظت ستة أسماء بدأت اللقاء التجريبي الماضي أمام أمريكا بأماكنها، فيما تغير 5 لاعبين.

ويدخل المنتخب السنغالي المباراة بجميع أسماء قائمته المونديالية، البالغ عددها 26، مع وجود 15 لاعبًا على دكة البدلاء، أحدهم كوليبالي.

ويتضمن برنامج آخر مراحل إعداد المنتخب الملقب بـ «أسود التيرانجا» لكأس العالم مباراتين تجريبيتين، خسر أولاهما أمام أمريكا 2ـ3، فيما يواجه الأخضر في الثانية.

ويقع المنتخب الإفريقي في تاسع مجموعات كأس العالم إلى جوار فرنسا والنرويج والعراق.