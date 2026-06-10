نيلسون يعوض فلوريس في تشكيلة كندا

انضم الجناح جايدن نيلسون إلى تشكيلة المنتخب الكندي الأول لكرة القدم في كأس العالم، لتعويض مارسيلو فلوريس، الذي تعرض لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي.

وأصيب فلوريس «22 عامًا» لاعب وسط تيجريس أونال المكسيكي، خلال نهائي كأس أبطال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» الشهر الماضي، بعد اختياره ضمن تشكيلة المدرب جيسي مارش المؤلفة من 26 لاعبًا.

وأوضح المنتخب الكندي الثلاثاء على حسابه في منصة «إكس» أن نيلسون لاعب أوستن إف.سي سيعوض المصاب فلوريس في قائمته لنهائيات كأس العالم 2026. وسجل نيلسون «23 عامًا» ثلاثة أهداف في 15 مباراة دولية مع كندا.

وستفتتح كندا، إحدى الدول المستضيفة لكأس العالم مع الولايات المتحدة والمكسيك، مشوارها بمواجهة البوسنة والهرسك في 12 يونيو في تورونتو، قبل ملاقاة قطر وسويسرا لحساب المجموعة الثانية.