15 مليونا تعيد مورينيو إلى الريال.. وسيلفا يقود بنفيكا

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي أن ريال مدريد الإسباني أبدى رغبته في التعاقد مع جوزيه مورينيو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، ابتداءً من الموسم المقبل.

ويرتبط مورينيو «63 عامًا» بعقد مع بنفكيا حتى 2027، وسبق أن أعلن النادي في بيان رسمي أن رحيل مدربه إلى مدريد سيتطلب دفع الشرط الجزائي وقدره 15 مليون يورو.

وكان فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، الفائز بانتخابات الرئاسة الأحد الماضي، وعد بإعادة مورينيو، الذي قاد الفريق بين عامي 2010 و2013، إضافة إلى التعاقد مع مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي في صفقة انتقال حر، والظهير الأيمن الهولندي لإنتر ميلان دينزل دومفريس، إذا حصل على ولاية جديدة مدتها أربعة أعوام.

وأوضح بنفكيا في بيان الثلاثاء، أن مورينيو وافق بالفعل على قيادة ريال مدريد، مشيرًا إلى أن ماركو سيلفا، المدرب السابق لفولهام الإنجليزي، سيحل محله في دكة البدلاء بعقد لمدة موسمين قابل للتمديد حتى 2029،

وفاز مورينيو بلقب الدوري الإسباني والكأس في أول فترة مع الريال، ولكنه لم يتوج بأي لقب محلي منذ أن قاد تشيلسي لريادة الدور الممتاز في 2014-2015.

ولم يخسر بنفيكا أي مباراة في الدوري البرتغالي الموسم الماضي، بعد تعاقده من مورينيو، القادم من فنربخشه التركي، لكنه أنهى الموسم بالمركز الثالث، بفارق 8 نقاط خلف بورتو، بعدما تعادل في 11 من أصل 34 مواجهة.