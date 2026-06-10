لقاء الأخضر والسنغال يجتذب مشجعي النصر الأجانب

استغلّ مشجّعون نصراويون أجانب يعيشون في أمريكا مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم التجريبية مع نظيره السنغالي، فجر الأربعاء، في مدينة سان أنطونيو، لمشاهدة عدد من لاعبي الفريق العاصمي.

ورصدت «الرياضية» حضور مشجعين أجانب إلى ملعب تويوتا، مسرح المباراة، وهم يرتدون قمصان فريق النصر، بينهم أربعة أطفال اتّضح أنهم أشقاء من بنجلاديش يقيمون في سان أنطونيو.

وفي المدرجات، جلس مشجع صومالي يدعى محمد عبد القادر، مرتديًا أحد القمصان الزرقاء السابقة للنصر، وكشف لـ «الرياضية» عن تشجيعه الفريق العاصمي منذ عقود.

وقال المشجع الذي جاء من سياتل في واشنطن خصيصًا لحضور المباراة: «تذاكر كأس العالم غالية جدًا، لذا المباريات التجريبية فرصة لمشاهدة منتخبات مونديالية بأسعار منخفضة».

وأضاف: «أيضًا أردت مشاهدة لاعبي النصر في الطرفين، ساديو ماني من السنغال، وزملاءه المحليين في المنتخب السعودي».

وعند سؤاله عمّا إذا كان تشجيعه لفريق النصر بدأ مع قدوم كريستيانو رونالدو وساديو ماني للفريق أجاب: «أشجع النصر منذ أيام ماجد والهريفي ومحسن الحارثي وعبد العزيز الجنوبي وإبراهيم الشويع وإبراهيم ماطر. عمري 46 عامًا الآن، وأشجع النصر منذ كنت في سن الرابعة عشرة».

وتختتم المباراة سلسلة تجارب آخر مراحل إعداد المنتخبين للمونديال الذي تستضيفه كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.