حصة أمريكية

لاعبو منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الأول لكرة القدم خلال حصة تدريبية، بمجمع جريت بارك الرياضي إرفاين في كاليفورنيا، ضمن تحضيرات كأس العالم، الثلاثاء (وكالات)