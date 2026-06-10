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حصة أمريكية

2026.06.10 | 02:34 am
لاعبو منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الأول لكرة القدم خلال حصة تدريبية، بمجمع جريت بارك الرياضي إرفاين في كاليفورنيا، ضمن تحضيرات كأس العالم، الثلاثاء (وكالات)
حصة أمريكية

حصة أمريكية

حصة أمريكية

حصة أمريكية

حصة أمريكية

حصة أمريكية

حصة أمريكية