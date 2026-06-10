آلابا: النمسا تطورت.. والأرجنتين لا تخيفنا

أكد ديفيد آلابا، قائد المنتخب النمساوي الأول لكرة القدم، قدرتهم على تقديم مستويات مميزة في كأس العالم التي تنطلق الخميس المقبل، على الرغم من صعوبة المجموعة التي تضم الأرجنتين والجزائر والأردن.

وقال قلب الدفاع لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إن خوض منافسات كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته سيكون من أبرز المحطات التي عاشها، مشيرًا إلى أن البطولة كانت الحلقة الوحيدة المفقودة في مشواره الحافل بالألقاب مع بايرن ميونيخ وريال مدريد.

وأوضح المدافع النمساوي «33 عامًا» أن اقتراب انطلاق البطولة يملؤه بالحماس، مضيفًا أن مجرد المشاركة في الحدث العالمي يعد مصدر فخر كبير له ولزملائه، بعد نجاحهم في انتزاع بطاقة التأهل.

وعن دوره داخل المنتخب، أشار إلى أنه يدرك اقترابه من المراحل الأخيرة في مسيرته، لكنه يسعى إلى نقل خبراته إلى زملائه وتحمل مسؤولياته القيادية، سواء من خلال الأداء داخل الملعب أو عبر دعم المجموعة خارجه.

وأضاف أن أسلوبه في القيادة يعتمد على تحمل المسؤولية والقدوة الحسنة، مع الحفاظ على الهدوء والتواضع، مؤكدًا أن الانسجام الكبير بين اللاعبين يمثل أحد أبرز نقاط قوة المنتخب.

وأبدى آلابا ثقته في التطور الذي شهده المنتخب النمساوي خلال الأعوام الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يمتلك جودة فنية كبيرة وشخصية قوية تؤهله لمقارعة المنتخبات الكبرى، مع إدراكه التام لصعوبة المنافسة في كأس العالم.

وعن المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين، حامل اللقب، قال ألابا إن اللعب ضد بطل العالم يشكل تحديًا كبيرًا، لكنه شدد على ضرورة عدم التركيز على أسماء المنافسين، وفي مقدمتهم ليونيل ميسي، بل على تقديم المنتخب النمساوي لأفضل مستوياته وفرض أسلوب لعبه.

واختتم آلابا تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب بلاده لا ينشغل بالحديث عن المنافسة على اللقب في الوقت الحالي، لكنه يثق في قدرتهم على كتابة تاريخ جديد وتحقيق إنجاز مميز في البطولة، مشيرًا إلى أن الطموحات كبيرة وأن الإجابة عن مدى قدرة النمسا على الذهاب بعيدًا ستتحدد داخل المستطيل الأخضر.