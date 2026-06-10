«فيفا أرينا» ينتظر الجماهير في نيويورك

افتتح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الثلاثاء، ملعب «فيفا أرينا» المصغَّر في سنترال بارك، برفقة زهران مامداني، عمدة مدينة نيويورك، وكاثي هوتشول، حاكمة الولاية، وهيو إيفانز، الرئيس التنفيذي والمؤسِّس المشارك لمنظمة «جلوبال سيتيزن».

وسيبقى الملعب، وهو من بين 26 في المدينة، طوال فترة كأس العالم، وسيوفر ألعابًا مجانيةً، وبرامجَ لأكثر من خمسة آلاف طفلٍ من جميع الأحياء الخمسة في نيويورك وخارجها. وستقدِّم منظمة «جلوبال سيتيزن» عرضًا مجانيًّا لمشاهدة نهائي كأس العالم في سنترال بارك لـ 50 ألف شخصٍ، 19 يوليو.

وحضر الافتتاح بيتسي سميث، رئيس ومدير مؤسسة سنترال بارك، وأليكس لاسري، الرئيس التنفيذي للجنة المنظِّمة لكأس العالم في نيويورك ونيوجيرسي، وجورج ويا، أسطورة كرة القدم الليبيرية ورئيس البلاد السابق.

كذلك شارك في الافتتاح نجوم اللعبة السابقون: الإيطاليون روبرتو باجيو، وماركو ماتيراتزي، وكريستيان فييري، والفرنسي يوري دجوركاييف، كبير مستشاري كرة القدم في «فيفا»، الذين قدَّموا دعمهم للمبادرة الرامية إلى توفير بيئةٍ آمنةٍ للشباب لممارسة اللعبة في قلب المدينة.