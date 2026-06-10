الأخضر ينهي تجاربه قبل المونديال بأول تعادل سلبي منذ 2022

سجَّل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أول تعادلٍ سلبي له في مباراةٍ تجريبيةٍ منذ أربعة أعوامٍ بخروجه متعادلًا دون أهدافٍ أمام السنغال، فجر الأربعاء، على ملعب تويوتا في مدينة سان أنطونيو الأمريكية.

واختتم المنتخبان بهذه المباراة سلسلة تجاربهما التحضيرية لبطولة كأس العالم، التي تستضيفها كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك الشهر الجاري.

وشهد اللقاء طرد نيكولاس جاكسون، مهاجم المنتخب السنغالي وفريق تشيلسي الإنجليزي، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين في الدقيقتين 82 و84، على الرغم من دخوله بديلًا وسط الشوط الثاني.

وأجرى اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب «الصقور»، عشرة تغييراتٍ خلال الشوط الثاني من المباراة، مستثنيًا فقط محمد العويس، حارس المرمى.

من جهته، أجرى السنغالي باب ثياو، مدرب «أسود التيرانجا»، تسعة تبديلاتٍ، مبقيًا فقط على إدوارد ميندي، حارس المرمى، وموسى نياكاتي، أحد قلبَي الدفاع.

ويعود آخر تعادلٍ سلبي في مباراةٍ تجريبيةٍ للمنتخب السعودي إلى 30 أكتوبر 2022، وحدث أمام هندوراس على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية، ضمن تحضيرات «الأخضر» لنسخة كأس العالم الماضية.

وتضمَّن برنامج آخر مراحل إعداد المنتخب السعودي لكأس العالم 2026 سلسلةً من ثلاث مبارياتٍ تجريبيةٍ، بدأت بالخسارة أمام الإكوادور 1ـ2، ثم الفوز على بورتوريكو 3ـ0، واختتمت بالتعادل السلبي مع السنغال.

على الجانب الآخر، اقتصر برنامج المرحلة الأخيرة من تحضيرات السنغال على مباراةٍ واحدةٍ فقط قبل لقاء الأخضر، خسرت فيها أمام أمريكا 2ـ3.

وسيعود المنتخب السعودي إلى مدينة أوستن، مقره الدائم خلال فترة كأس العالم، لاستئناف تحضيراته لمواجهة الأوروجواي في افتتاح مشواره المونديالي.

وسيلتقي مع المنتخب اللاتيني في الـ 01:00 من فجر الثلاثاء 16 يونيو، بتوقيت السعودية، لحساب أولى جولات المجموعة الثامنة.

وبعدها سيواجه إسبانيا، بطلة أوروبا، قبل ختام المجموعة بملاقاة منتخب الرأس الأخضر، أحد ممثلي قارة إفريقيا.