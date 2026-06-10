مواجهة الصقور تطوي غياب كوليبالي

أعاد الشوط الثاني من المباراة التجريبية بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره السنغالي، فجر الأربعاء، خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال و«أسود التيرانجا»، إلى اللعب بعد غياب شهرين.

ودخل كوليبالي بديلًا في الدقيقة 82 من المباراة التي احتضنها ملعب تويوتا في مدينة سان أنطونيو الأمريكية، وانتهت بالتعادل السلبي.

وأشركه مدربه بدلًا من مامادو سار، مدافع تشيلسي الإنجليزي، الذي بدأ المباراة إلى جوار موسى نياكاتي، مدافع ليون الفرنسي.

وكان كوليبالي أصيب بتمزُّقٍ عضلي، صاحبه تجمُّعٌ دموي في الفخذ خلال حصةٍ تدريبيةٍ، تلت مواجهة الهلال والخلود، 8 أبريل الماضي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ومن بعدها غاب عن الفريق حتى نهاية الموسم، الذي اكتفى فيه الهلال بنيل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

ورغم ابتعاده لهذه الفترة، ضمَّه السنغالي باب ثياو، مدرب منتخب بلاده، إلى القائمة التي ستخوض كأس العالم.

وغاب المدافع عن المباراة التجريبية الماضية أمام أمريكا قبل مشاركته دقائقَ معدودةً في مواجهة المنتخب السعودي.