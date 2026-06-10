الأخضر يرفض المخاطرة بالعقيدي

فضَّل الجهازان الفني والطبي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عدم المخاطرة بإشراك نواف العقيدي، حارس المرمى، في المباراة التجريبية الأخيرة للأخضر أمام السنغال، فجر الأربعاء، استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم 2026 التي تنطلق الخميس، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ "الرياضية".

وأوضح المصدر ذاته، أن العقيدي يحتاج إلى مزيدٍ من الوقت حتى يكون جاهزًا تمامًا للمشاركة في المباريات.

من جهةٍ أخرى، يعود المنتخب السعودي بعد مباراة السنغال مباشرةً من سان أنطونيو إلى أوستن، مقر البعثة الدائم خلال فترة المونديال، عبر الحافلة برًّا في رحلةٍ تستغرق ساعةً ونصف الساعة.

ويبدأ الأخضر مشواره في البطولة بمواجهة الأوروجواي، 16 يونيو الجاري، ثم إسبانيا، 21 من الشهر ذاته، ثم الرأس الأخضر، 27 يونيو.

وتستضيف كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك منافسات كأس العالم التي يُشارك فيها 48 منتخبًا للمرة الأولى، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وفقًا للمصدر، سيُجري المنتخب السعودي أول تدريبٍ رسمي في "بيسكامب الفيفا" عند الـ 06:00 من مساء الخميس بتوقيت أمريكا على ملعب "Q2"، الخاص بنادي أوستن.

يذكر أن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، سيحضر حفل افتتاح المونديال في ملعب أزتيكا بمكسيكو سيتي بصفته عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.