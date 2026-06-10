المونديال.. 3 مدن تحتضن حفلات الافتتاح

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفاصيل مراسم افتتاح كأس العالم في الدول الثلاث المستضيفة للبطولة، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأربعاء.

وأكد الاتحاد الدولي، أن الاحتفالات المصاحبة للمباريات الافتتاحية ستتضمَّن فعالياتٍ فنيةً وثقافيةً متنوِّعةً، تعكس هوية الدول المستضيفة.

وأوضح "فيفا"، أن مكسيكو سيتي، العاصمة المكسيكية، ستشهد أول مراسم الافتتاح، وسيتضمَّن الحفلُ عروضًا فنيةً وثقافيةً، وبرامجَ تفاعليةً لاستقبال الجماهير، في إطار الاحتفالات بانطلاق البطولة.

وفي كندا، تستضيف مدينة تورونتو مراسم ما قبل مباراة المنتخب الكندي عبر فعالياتٍ ترحيبيةٍ، وعروضٍ ثقافيةٍ وفنيةٍ مخصَّصةٍ للجماهير المشاركة في الحدث.

أمَّا في الولايات المتحدة، فتشهد مدينة لوس أنجليس مراسمَ خاصَّةً، تسبقُ المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي، وتتضمَّن برامجَ ترفيهيةً، وفعالياتٍ جماهيريةً متنوِّعةً.

وبيَّن "فيفا" أن هذه المراسم تعكس التنوُّع الثقافي للدول المستضيفة، وروح الوحدة التي تُجسِّدها بطولة كأس العالم، لافتًا إلى أن الجماهير ستكون جزءًا من الفعاليات المصاحبة التي ستنطلق قبل المباريات الافتتاحية بوقتٍ كافٍ، ضمن احتفالات النسخة الأكبر في تاريخ البطولة.