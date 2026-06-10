أمريكا: منعنا عرتن من الدخول بسبب منظمات إرهابية

ذكرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الولايات المتحدة منعت دخول الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم بسبب صلته بأفرادٍ يشتبه في انتمائهم إلى منظماتٍ إرهابيةٍ.

وشكَّلت سياسات الهجرة الصارمة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية مصدر قلقٍ قبل انطلاق البطولة، إذ فرضت واشنطن، العام الماضي، حظرًا شاملًا على سفر مواطني 12 دولةً، منها الصومال.

وكان من المقرَّر أن يصبح عرتن، الذي حصل على لقب أفضل حكمٍ في فئة الرجال عام 2025 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أول صومالي يدير مبارياتٍ في هذا الحدث العالمي، لكن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية منعته من الدخول، مطلع الأسبوع الجاري.

وذكر متحدثٌ باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ‌الإثنين الماضي، أن عرتن لن ‌يتمكَّن من التدريب والتحكيم في كأس العالم، التي تنطلق الخميس المقبل ‌في ⁠الولايات المتحدة وكندا ⁠والمكسيك.

وأوضحت الحكومة الصومالية أنها حاولت، دون جدوى، التفاوض مع الولايات المتحدة و"فيفا" للسماح للحكم بدخول البلاد، وأعربت عن حزنها لما حدث.

وقالت وزارة الرياضة الصومالية في بيانٍ: "إنجازاته الدولية مصدرُ فخرٍ واعتزازٍ للشعب الصومالي".

في حين، كشفت إدارة الجمارك وحماية الحدود في بيانٍ عن أن مواطنًا صوماليًّا، دون ذكر اسمه، وصل إلى مطار ميامي الدولي قادمًا من إسطنبول التركية، السبت الماضي، وعُدَّ غير مسموحٍ له بالدخول بسبب مخاوفَ تتعلَّق بالتحريات الأمنية.

وبيَّن مسؤولٌ في الإدارة لاحقًا، أن مسؤولي الجمارك وحماية الحدود قرروا أن عرتن يُشكِّل تهديدًا للأمن القومي.

وقال المسؤول في تصريحاتٍ للصحافيين بشرط عدم الكشف عن هويته: "بعد إجراء ⁠مزيدٍ من الفحص من قِبل إدارة الجمارك وحماية الحدود، تم اكتشاف معلوماتٍ ‌سلبيةٍ، بما في ذلك ارتباطه بأعضاءٍ مشتبهٍ بهم في منظماتٍ إرهابيةٍ".

وأكد ‌المسؤول، أن ذلك جعل المسافر غير مؤهلٍ للدخول إلى الولايات المتحدة بموجب قانون الهجرة والجنسية.

وتابع: "لن تسمح إدارة الرئيس ‌ترامب بدخول أي تهديدٍ أمني إلى بلدنا، ولا نقاش في ذلك".

وأعرب الاتحاد الصومالي لكرة القدم عن ‌حزنه لما حدث، واصفًا تعيين عرتن بأنه إنجازٌ تاريخي للبلاد، نتج عن أعوامٍ من التفاني والمهنية والنزاهة.

وذكر الاتحاد الصومالي أنه لم يتلقَّ أي تفسيرٍ رسمي لأسباب منع عرتن من دخول الولايات المتحدة، موضحًا أنه يعمل عن كثبٍ مع "فيفا" والسلطات المعنية لفهم ملابسات الموقف.

وأفادت تقاريرُ إعلاميةٌ بأن عرتن كان يحمل تأشيرةً ساريةً.

ولفت مسؤولٌ صومالي بارزٌ إلى أن الجهود الدبلوماسية مستمرةٌ للسماح لعرتن بدخول الولايات المتحدة، والمشاركة في البطولة، لكنه رفض الإدلاء بمزيدٍ من ⁠التفاصيل.

من جهته، علَّق متحدثٌ باسم الاتحاد ⁠الدولي لكرة القدم قائلًا: "فيفا لا يتدخَّل في إجراءات الهجرة في البلد المضيف، بما في ذلك قرارات منح التأشيرات، وأبلغتنا السلطات بأن وضع عرتن لن يتغيَّر في الوقت الجاري".

وشدَّد عرتن في مطار إسطنبول قبل صعوده على متن رحلةٍ متَّجهةٍ إلى الصومال على أنه في حالةٍ معنويةٍ جيدةٍ. وقال: "أشعر بأنني بخيرٍ الآن. أود أن أشكر فيفا على دعمه لي طوال الوقت، وكذلك الشعب الصومالي. أنا ممتنٌّ جدًّا لفيفا وكاف. هذا ما أود قوله".

ولم يتضح بعد المباراة، أو المباريات التي كان من المقرَّر أن يديرها عرتن على الرغم من أن هذه المعلومات لا تُعلَن عادةً إلا قبل يومين، أو ثلاثة أيامٍ من انطلاق المباريات.