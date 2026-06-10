المونديال.. تجار التجزئة يترقبون نتائج الألمان

تتوقَّع شركات التجزئة في ألمانيا أن تسهم بطولة كأس العالم، التي تنطلق الخميس، في تحقيق زيادةٍ طفيفةٍ بالمبيعات مع بقاء أثرها محصورًا في قطاعاتٍ محدَّدةٍ، نظرًا لتنظيمها خارج البلاد، حسبَ ما أوردته رابطة ‌تجارة التجزئة الألمانية، الأربعاء.

وأظهر استطلاعٌ للرابطة، ‌شمل ⁠نحو 400 شركة، ⁠أن نحو ربع عدد تجار التجزئة يعزِّزون مخزونهم من السلع الترويجية، والمنتجات المرتبطة بكأس العالم.

وكانت متاجر الأغذية والملابس والأحذية، إلى جانب متاجر الأدوات الرياضية، والأدوات المنزلية، والإلكترونيات، وبائعي الألعاب من بين ‌الأكثر نشاطًا ‌في هذا المجال.

وقال شتيفان جينت، رئيس ‌الرابطة: "يمكن للأحداث الرياضية الكبرى أن تعزِّز ‌معنويات المستهلكين، وتخلق زخمًا إيجابيًّا للمبيعات".

وأوضح جينت، أن تأثير مثل هذه البطولات غالبًا ما يظلُّ محدودًا بقطاعاتٍ وفئاتِ ‌منتجاتٍ محدَّدةٍ عندما لا تُنظَّم داخل ألمانيا، ما ⁠يعني أن ⁠تنظيم كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لن ينعكس بزيادةٍ واسعةٍ في الاستهلاك عبر مختلف القطاعات.

وذكرت الرابطة، أن الشركات التي تبيع منتجاتٍ مرتبطةً بكرة القدم تتوقَّع استفادةً إيجابيةً، لكنها ستكون في المجمل ضيقة النطاق.

وتابع جينت: "كلما تقدم المنتخب الألماني في البطولة، انعكس ذلك إيجابًا على مزاج البلاد. الاستهلاك يرتبط بدرجةٍ كبيرةٍ بالحالة النفسية".