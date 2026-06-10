قبل افتتاح المونديال.. المكسيك تعطّل الدراسة

قرَّرت الحكومة المكسيكية تعطيل الدراسة، والسماح بعمل موظفي الحكومة من المنزل، الخميس، في محاولةٍ لتجنُّب الفوضى المرورية مع انطلاق كأس العالم على ملعب أزتيكا.

ويلتقي المنتخب المكسيكي نظيره الجنوب إفريقي في افتتاحية مباريات البطولة بالعاصمة المكسيكية، وتريد الحكومة تقليل الازدحام المروري الشهير في المدينة قدر الإمكان خلال الحدث الكبير.

ووقَّعت كلوديا شينباوم، الرئيسة المكسيكية، مرسومًا يقضي بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات، كما طلبت من شركات القطاع الخاص السماح لموظفيها بالعمل من المنزل.

في المقابل، سيواصل الأطباء ورجال الشرطة والعاملون في البنية التحتية الحيوية أداء مهامهم بشكلٍ طبيعي.

ومن المقرَّر أن ينظَّم حفل الافتتاح والمباراة الأولى في منتصف النهار تقريبًا بتوقيت مكسيكو سيتي. ويبدأ الحفل، الذي تحييه المغنية الشهيرة شاكيرا، في الـ 11:30 صباحًا بتوقيت المكسيك، بينما تنطلق المباراة الافتتاحية في الـ 01:00 ظهرًا.