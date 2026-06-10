العين يتمسك بكاكو حتى 2028

أعلن نادي العين الإماراتي، الأربعاء، تمديد عقد الباراجوياني أليخاندرو روميرو جامارا، الملقَّب بـ "كاكو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى عام ‌2028. ويشارك اللاعب مع منتخب بلاده في كأس العالم، التي تنطلق منافساتها الخميس في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكتب النادي تغريدةً ‌في ⁠حسابه بمنصة "⁠إكس" مرفقةً بمقطع فيديو لأبرز لحظات اللاعب مع الفريق الإماراتي: "للرواية فصلٌ آخر.. أليخاندرو كاكو عيناوي حتى ⁠2028".

وكان عقد اللاعب، البالغ ‌من ‌العمر 31 عامًا، ينتهي ‌بنهاية الموسم الماضي، لكنَّ بطل الدوري وكأس رئيس الإمارات حافظ على ثقته بالعناصر الأساسية التي قادت ‌نجاحه في الأعوام الأخيرة.

وانضم كاكو، المولود في الأرجنتين، إلى العين صيف 2023 بعقدٍ يمتد حتى 2026، وسبق له اللعب مع التعاون السعودي، ونيويورك ريد بولز الأمريكي، وهوراكان الأرجنتيني.