جاسكوين يطالب الإنجليز بروح التسعين

قال الإنجليزي بول جاسكوين، لاعب خط الوسط الدولي السابق، الأربعاء، «إنه يأمل في أن تتمكن إنجلترا من إعادة إنتاج نفس روح الفريق «التي لا تصدق» التي ظهر بها منتخب «الأسود الثلاثة» في كأس العالم 1990، خلال سعيه للتكريس العالمي في نهائيات هذا العام».

ولعب جاسكوين «59 عامًا» دورًا محوريًا في منتخب المدرب بوبي روبسون الذي وصل إلى الدور نصف النهائي في مونديال إيطاليا قبل أن يخسر بركلات الترجيح أمام منتخب ألمانيا الغربية «1ـ1 و3ـ4»، في طريق الأخير للفوز باللقب.

فازت إنجلترا بكأس العالم مرة واحدة فقط، على أرضها قبل 60 عامًا، والمرة الوحيدة التي وصلت فيها إلى نصف النهائي منذ 1990 كانت عندما بلغ فريق المدرب جاريث ساوثجيت دور الأربعة في مونديال روسيا 2018.

وقال جاسكوين لقناة «آي تي في»: «أنت تريد 11 قائدًا في الملعب، وعندما تلعب في بطولة كهذه، في كأس العالم، لا يمكنك تحمل تكلفة حمل أي شخص».

وأضاف صاحب 57 مباراة دولية «يجب على الجميع أن يضطلع بدور مع الكرة، وروح الفريق مهمة».

وتابع «اللاعبون الذين لم يلعبوا كانوا خلف الفريق مباشرة، لذا كانت روح الفريق لدينا لا تصدق. الشيء الأكثر أهمية هو روح الفريق لأن ذلك يقطع شوطًا طويلًا».

ويواجه رجال المدرب الألماني توماس توخيل المنتخب الكوستاريكي في آخر تجريبية لهم الأربعاء قبل مباراتهم الافتتاحية للمجموعة الثانية عشرة أمام كرواتيا في دالاس في 17 الشهر الجاري.

وعندما سُئل عما سيقوله للفريق الحالي، أردف جاسكوين «استمتعوا بذلك، لأنك لا تعلم أبدًا أنها قد تكون كأس العالم الأخيرة لك».