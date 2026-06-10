أزمة تغيّب الممثل مخيون

أعلنت أسرة الممثل المصري عبد العزيز مخيون وفاته، ​الأربعاء، عن عمر ناهز الـ 80 عامًا، بعد أزمة صحية استدعت دخوله إلى المستشفى في وقت سابق من الشهري الجاري.

ولد مخيون عام 1946 في ‌محافظة البحيرة، ‌وتخرج في ​المعهد ‌العالي للفنون ⁠المسرحية، ​قبل أن ⁠يحصل على منحة لدراسة المسرح في فرنسا.

شارك في عشرات المسلسلات الناجحة، من بينها «الشهد والدموع»، و«ليالي الحلمية»، و«زيزينيا»، و«أنا وأنت ⁠وبابا في المشمش»، و«أم كلثوم»، ‌و«خطوط ‌حمراء»، و«بدون ذكر ​أسماء»، و«جزيرة ‌غمام»، و«الاختيار»، و«إفراج».

من أبرز أعماله ‌السينمائية «حدوتة مصرية»، و«إسكندرية ليه»، و«الجوع»، و«بئر الخيانة»، و«الهروب»، و«رحلة مشبوهة»، و«تحت الصفر»، و«الكنز».

وكتب الأديب المصري ‌إبراهيم عبد المجيد على صفحته في «فيسبوك» ينعى ⁠مخيون ⁠قائلًا: «ستظل الفنان العظيم، الذي أثرى حياتنا، وحياة الأجيال، والإنسان النبيل، الذي له في قلوب الأحباء أجمل مكان».

ارتبط مخيون بأعمال الكاتب التلفزيوني الشهير أسامة أنور عكاشة، وقدم من تأليفه مسلسلات عديدة منذ ​مسلسل «أبواب المدينة» عام 1981.