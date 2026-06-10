آسيا الناشئات.. الأخضر في المجموعة الأولى

أوقعت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئات المنتخب السعودي تحت 17 عامًا بالمجموعة الأولى في النسخة السادسة من البطولة التي تشارك فيها ثمانية منتخبات، وتحتضنها الأردن خلال الفترة من 17 حتى 27 يوليو المقبل.

وبحسب القرعة، التي سحبت الأربعاء، يأتي أخضر الشابات في المجموعة «A»، التي ضمت كلًا من سوريا ولبنان والإمارات، فيما جاءت الأردن المستضيفة إلى جانب البحرين والعراق وفلسطين في المجموعة «B».

من جانبها، أكدت عالية الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية، أهمية المشاركة، مشيرة إلى أن البطولة تمثل محطة مهمة في إعداد المنتخب الوطني.

وقالت في بيان نشره الاتحاد: «تأتي مشاركتنا في هذه البطولة ضمن خطة إعداد طويلة تهدف إلى تطوير مستوى اللاعبات وصقل قدراتهن من خلال الاحتكاك مع منتخبات مميزة في المنطقة، بما يعزز جاهزية المنتخب للاستحقاقات المقبلة».

ويخوض أخضر الناشئات مشاركته الثانية في البطولة، بعد أن حل ثالثًا في النسخة الماضية، محققًا فوزًا على الكويت بنتيجة 11ـ0، إلى جانب تعادل أمام لبنان وخسارة أمام إيران.